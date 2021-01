Enkele dagen nadat een rechter een verzoek van Christina Ricci om een contactverbod voor haar echtgenoot toewees, werd een soortgelijk verzoek van de man afgewezen, meldt TMZ vrijdag.

Volgens de rechter was er geen basis voor een toewijzing van het verzoek van James Heerdegan. De echtgenoot van Ricci moet tot hun nieuwe afspraak met de rechtbank in maart uit de buurt van de actrice blijven.

Volgens Ricci, die op haar tiende doorbrak met de film Mermaids (1990), werd het huwelijk aan het einde van 2019 gewelddadig. Heerdegan beschuldigt de veertigjarige actrice op zijn beurt van gewelddadig gedrag, wat het gevolg zou zijn van alcoholgebruik.

Ricci vroeg in juli een scheiding aan. Het stel is in 2013 getrouwd en heeft een zesjarige zoon, Freddie.