Het is Bernie Sanders niet ontgaan dat een foto van hem tijdens de inauguratie van de Amerikaanse president Joe Biden viraal is gegaan. De politicus besloot het plaatje op truien te laten afdrukken en daarmee geld te verdienen voor het goede doel.

De truien zijn te bestellen via de officiële website van Sanders. De opbrengst gaat naar Meals on Wheels, een stichting die maaltijden verschaft voor ouderen die het niet breed hebben, in de staat Vermont, waar Sanders senator is. De truien kosten 45 dollar, omgerekend zo'n 37 euro.

De foto van Sanders zorgde voor hilariteit op internet. Op de foto zit hij onderuitgezakt op een stoel, gekleed in een simpel windjack met wollen wanten. Er werden vele memes gemaakt, waarbij Sanders in bekende filmscènes en schilderijen werd geplakt.

Op de website van Sanders wordt al op de populariteit van de trui gewezen. "Door de overweldigende belangstelling voor dit item kan het drie tot zes weken duren voordat je bestelling op de mat valt", waarschuwt zijn team.