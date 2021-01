Ben Affleck benaderde zijn rol in de film The Way Back anders door zijn eigen ervaring met alcoholisme. In gesprek met Sacha Baron Cohen vertelt de Amerikaanse acteur aan Variety dat hij een scène waarin hij dronken wordt, anders speelde dan collega's die niet verslaafd zijn geweest, zouden hebben gedaan.

In het gesprek verwijst Baron Cohen naar een scène waarin het personage van Affleck - een basketbalcoach die verslaafd is aan alcohol - al het bier in de koelkast opdrinkt en vraagt hem of hij die dag op de set ook echt dronk.

Affleck antwoordt dat hij geen druppel dronk om de scène te spelen, maar wel zijn eigen ervaring met verslaving gebruikte. "Een acteur die zelf geen ervaring heeft met verslaving of alcoholisme, zou het groot willen uitbeelden", aldus de acteur. "Maar ik merkte, zeker aan het einde van de periode dat ik dronk, dat ik juist meer in mezelf keerde en me isoleerde."

"Het is eigenlijk het tegenovergestelde van het gekke en wilde dronkenschap dat je vaak gespeeld ziet worden. Mijn personage trok zich juist terug en keerde in zichzelf."

'Het is moeilijk om naar te kijken'

Affleck vertelt dat kijkers van de film tijdens een screening eerst nog moesten lachen om het alcoholgebruik, maar dat het al snel stil werd. "Je kon het ongemak voelen. Het is moeilijk om naar te kijken."

De acteur zegt zich tijdens de opnames geregeld dronken te hebben gevoeld, terwijl hij nuchter was. "Ik herinnerde me weer hoe dat toen voelde."

Affleck heeft zich meerdere keren in een afkickkliniek laten behandelen voor zijn verslaving. De acteur had in 2018 een terugval, maar zegt inmiddels weer geruime tijd nuchter te zijn.