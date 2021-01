Een vrouw die zegt in het verleden te hebben gewerkt als persoonlijk assistent van Soulja Boy heeft de rapper aangeklaagd voor seksueel misbruik en het gebruiken van geweld. De dertigjarige artiest ontkent de aantijgingen.

De vrouw in kwestie zegt in rechtbankdocumenten in handen van TMZ dat het misbruik kort nadat ze in december 2018 door de rapper werd aangenomen begon. Hij stuurde haar in haar eerste maand als zijn assistent ongevraagd foto's van zijn geslachtsdeel, zo staat in de aanklacht.

Soulja Boy, die eigenlijk DeAndre Cortez Way heet, zou daarna een romantische relatie hebben gekregen met de vrouw en het stel zou zelfs zijn gaan samenwonen. In januari 2019 liep een ruzie uit de hand, waarbij de rapper haar gedwongen zou hebben de auto uit te stappen en naar huis te lopen. Een maand later begon het seksuele misbruik volgens de aanklacht.

In mei 2019, toen de vrouw probeerde haar ontslag in te dienen, zou de rapper haar in het gezicht hebben gespuugd. Daarnaast zou hij haar regelmatig hebben geslagen en geschopt. De vrouw schrijft verder dat de artiest haar meerdere keren in een kamer zonder matras, voedsel of water heeft opgesloten.

Een woordvoerder van Soulja Boy ontkent de aantijgingen tegenover de entertainmentsite. "Soulja zou een vrouw nooit iets aan doen. Dit is onzin." De rapper werd begin 2020 ook al eens aangeklaagd door een persoonlijk assistent voor vergelijkbare beschuldigingen.