Frank Masmeijer hoort mogelijk op 9 februari of hij vervroegd uit de Belgische gevangenis kan komen. De datum is nog onzeker doordat veel zaken vanwege de coronacrisis worden uitgesteld, maar de oud-presentator kijkt er reikhalzend naar uit, al weet hij nog niet hoe zijn leven er daarna uit zal zien.

In gesprek met De Telegraaf vertelt Masmeijer, die in juni 2019 veroordeeld werd tot een celstraf van negen jaar wegens betrokkenheid bij drugshandel, dat hij momenteel met coronaverlof is. "De gedetineerden die geen vluchtgevaar vormen, mogen tijdelijk thuis hun straf uitzitten. Dat smaakt naar meer, die vrijheid. Samen met mijn vriendin Anita Oostingh wil ik een nieuw, positief leven opstarten."

Hoe dat nieuwe leven eruit moet gaan, zien weet de oud-presentator nog niet. Mogelijk komt hij terug naar Nederland, maar dat zou consequenties hebben voor de vriendschappen en familiebanden die hij in België heeft.

"Er zijn twee keuzes die ik kan maken. Dat ik definitief terugkeer naar Nederland en van alles af ben, maar dan mag ik niet meer op Belgisch grondgebied komen. Of ik blijf in België en heb hier mijn voorwaarden. Dan moet ik hier werken en krijg ik van de staat begeleiding om weer wat op te bouwen."

Masmeijer viert dit jaar zijn zestigste verjaardag en hoopt nog jaren gezond te blijven. "Ik ga uiteindelijk weer werken. Dat is ook niet erg, want ik ben nooit te beroerd geweest om mijn handen uit de mouwen te steken. Mensen hoeven mij ook niet zielig te vinden. Horeca blijft mij altijd trekken, in Nederland of misschien wel ergens in het buitenland."