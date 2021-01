Megan Thee Stallion heeft het gehad met alle geruchten die er gaan over de schietpartij waarbij ze afgelopen juli in haar voet zou zijn geschoten en de rechtszaak die volgt. Donderdag meldden Amerikaanse media dat Tory Lanez, die verdacht wordt van het schieten op zijn rapper-collega, niet verder vervolgd zou worden, wat niet klopt volgens Thee Stallion.

Op Twitter schrijft de rapper, vooral bekend van haar hits Savage en WAP met Cardi B, haar frustraties van zich af. "Ik raak echt geïrriteerd nu. Geloof niet alles wat je leest op het internet. Stel je eens voor hoe het voelt om elke dag toe te zien hoe mensen een grap maken van mijn trauma", schrijft ze.

Volgens Thee Stallion probeert het team van Lanez twijfel over haar verhaal te laten ontstaan en gaan de media hierin mee. "De datum waarop de zaak van start gaat is uitgesteld wegens de inauguratie, maar ik kan niet wachten tot de feiten bekend worden", aldus Thee Stallion. "Je hebt me beschoten, mijn verhaal verandert niet en jij gaat naar de gevangenis", richt ze zich tot Lanez.

De rapper vindt het onbegrijpelijk dat ze slachtoffer is geworden van een schietpartij en nu ook nog als 'slechterik' wordt neergezet. De rapper zegt nog getraumatiseerd te zijn door het voorval en er liever niet in het openbaar over te spreken, maar ze voelt dat haar grens is bereikt.

Thee Stallion zegt bij het voorval meermaals in haar voet te zijn geschoten door Lanez. De rapper werd gearresteerd, maar op borgtocht vrijgelaten. Thee Stallion zegt geopereerd te zijn om de kogels uit haar voet te laten verwijderen. Lanez ontkent zijn collega te hebben beschoten, maar TMZ publiceerde eerder berichten van Lanez aan Thee Stallion die vlak na het voorval zijn verstuurd, waarin hij zijn excuses aanbiedt.

Als Lanez schuldig wordt bevonden, zou mij voor maximaal 23 jaar achter de tralies kunnen verdwijnen.