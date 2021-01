Robin Martens is zwanger van haar eerste kind, meldt de voormalig Goede Tijden, Slechte Tijden-actrice donderdag op Instagram.

"Ik ben zwanger", aldus de 28-jarige Martens bij een foto van zichzelf en haar vriend Benjamin. De actrice schrijft erbij dat ze als kind al droomde van dit moment.

Martens maakte in maart 2020 bekend een relatie met Benjamin te hebben. Het stel was op dat moment al een half jaar samen.

Benjamin schrijft op Instagram dat ook hij blij is met de komst van de baby. "Het maakt me gelukkig te bedenken dat onze baby half mij en half jou is."