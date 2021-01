Fred van Leer heeft op sociale media van zich laten horen nadat hij van diverse volgers de vraag kreeg hoe hij zich voelt na de heftige periode die hij heeft meegemaakt. De stylist laat donderdag op Instagram weten dat hij veel heeft aan de steun van de mensen om zich heen.

"Van de zeven dagen gaat het drie dagen heel goed. De rest van de dagen is overleven", schrijft de 44-jarige Van Leer. "Maar het komt goed, met alle hulp en vrienden om mij heen."

De stylist laat de laatste tijd weer steeds meer van zich horen op sociale media. Vaak gaat het om grappige afbeeldingen of een selfie, een directe reactie op alles wat hem is overkomen blijft vaak uit.

Van Leer werd half november bedreigd met een vuurwapen door twee mannen die hem in zijn woning probeerden te overvallen. Uiteindelijk wist het tweetal geen buit te maken. Een van de verdachten is opgepakt en mag het onderzoek in vrijheid afwachten.

De poging tot overval volgde slechts enkele weken nadat Van Leer geconfronteerd werd met een lek van intieme beelden. Op sociale media liet hij destijds weten dat hij er mentaal slecht aan toe was, maar benadrukte toen ook dat hij veel steun en hulp had.