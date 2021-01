Ferry Doedens verdient soms 30.000 euro per maand met het publiceren van naaktfoto's en -video's op de website OnlyFans, zegt de dertigjarige zanger en acteur in Shownieuws.

Het uploaden van naaktmateriaal is volgens Doedens een hele pragmatische manier om tijdens de coronacrisis misgelopen inkomsten te compenseren.

"Ik kan heel eerlijk vertellen dat het wel lekker loopt. Ik kom de coronatijd wel door. Ik moet zeggen dat ik er ook lol in begin te krijgen en steeds creatiever moet zijn. Voor mijn part doe ik het één of twee jaar."

Daarnaast zegt Doedens te begrijpen dat sommige mensen ontsteld hebben gereageerd op de pikante foto's en video's, maar hij wijst erop dat deze ophef vroeger ook door naaktreportages in bladen als Playboy ontstond.

Doedens heeft ook net een nieuwe single uitgebracht. Dat er nieuwe muziek verschijnt in deze roerige periode, is volgens Doedens geen nadeel: "Het overlapt elkaar wel allemaal lekker. Het is een goede timing, maar ik had het nummer sowieso nu uitgebracht."

De in Londen gevestigde website OnlyFans maakt het mogelijk om expliciet beeldmateriaal te uploaden.

Abonnees betalen 10 tot 20 euro per maand, maar abonneren zich op een bepaalde persoon en niet op het totale aanbod van de website. De aanbieder moet 20 procent van de inkomsten aan de website afgedragen.