Domien Verschuuren zou het nooit uit zichzelf zeggen, maar zegt desgevraagd tegen Playboy dat hij vindt dat hij tot de beste radio-dj's van Nederland behoort. Hij zou zichzelf een plek in de top tien geven.

"God, nu heb ik het hardop gezegd. Ik zou het nooit uit mezelf zeggen, maar als jij het vraagt… Ik hoop het in ieder geval. Ik denk dat het programma dat ik maak op de zender waar ik zit een van de tien beste radioprogramma's van Nederland is", aldus Verschuuren (32) in gesprek met het tijdschrift.

De radio-dj verwijst naar Jeroen van Inkel, die zichzelf in gesprek met dezelfde interviewer de beste dj van Nederland noemde. "Ik dacht: dat is nogal wat om te zeggen, maar aan de andere kant heeft hij natuurlijk groot gelijk. Hij wás de allergrootste van Nederland. Daar hoef je helemaal niet bescheiden over te zijn."

Verschuuren is nu werkzaam bij Qmusic en is daar volledig op zijn plek. Over tien jaar hoopt hij nog steeds radio te maken. "Jeroen van Inkel en Giel Beelen zitten nu op vreemde tijden op NPO Radio 2 (Van Inkel op de zaterdag- en zondagmorgen en Beelen elke nacht van 4.00 uur tot 6.00 uur, red.) maar ik vind dat supervet."

"Ze trekken zich niets aan van wat anderen zeggen, maar willen gewoon mooie radioprogramma's maken voor hun publiek. Zo lang liveradio present is in het dagelijks leven van de luisteraar, wil ik daar een rol in blijven spelen."