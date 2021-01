Christina Ricci heeft woensdag een rechter in Los Angeles om een contactverbod voor haar man gevraagd, meldt de Amerikaanse entertainmentsite TMZ. De actrice vroeg in juni een scheiding aan van James Heerdegen, die toen al een tijdelijk contactverbod opgelegd kreeg.

Volgens Ricci, die op haar tiende doorbrak met de film Mermaids (1990), werd haar huwelijk met Heerdegen aan het einde van 2019 gewelddadig. Hij zou haar tijdens meerdere aanvallen hebben geslagen, bespuugd, door het huis hebben gesleurd en koffie naar haar hebben gegooid.

In de rechtbankpapieren, in handen van TMZ, stelt de 40-jarige actrice dat in een aantal gevallen het zesjarige zoontje van het stel, Freddie, de mishandeling heeft gezien.

Ze eist ook dat het haar aanstaande ex wordt verboden om bepaalde video- en audio-opnames openbaar te maken. Ze zou bang zijn dat hij zal proberen haar af te persen door te dreigen de opnames te lekken.

Advocaten van Heerdegen ontkennen de mishandeling en laten aan de entertainmentsite weten dat hij werkt aan juridische stappen tegen Ricci, die volgens hen juist degene is die agressief gedrag vertoont vanwege "het gebruik van drugs en alcohol". Toch wees de rechter het contactverbod voor Heerdegen woensdag toe. Hij moet voorlopig een kleine honderd meter afstand houden van Ricci, Freddie en de hond van het gezin.