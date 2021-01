Oud-televisiepresentator Frank Masmeijer, die momenteel een gevangenisstraf van negen jaar uitzit in België, heeft een verzoek ingediend om vervroegd vrij te komen. Dat bevestigt een woordvoerder van Parket Oost-Vlaanderen woensdag aan Shownieuws.

Een rechter zal zich volgende maand buigen over het verzoek van de oud-NCRV-coryfee. "Op 9 februari 2021 komt deze zaak voor bij de Strafuitvoeringsrechtbank Gent. Of betrokkene de gevangenis zal kunnen verlaten in het kader van een voorlopige invrijheidstelling zal dus afhangen van de beslissing van de Strafuitvoeringsrechtbank", aldus de Parket-woordvoerder.

De 59-jarige presentator werd in juni 2019 veroordeeld voor zijn rol in de smokkel van een grote partij cocaïne in 2014. De veroordeling betrof ook deelname aan een criminele organisatie en valsheid in geschrift.

Masmeijer ontkende lange tijd dat hij iets met de drugssmokkel te maken had, maar vertelde eind 2018 toch een "beperkte rol" te hebben gespeeld bij een poging tot het smokkelen van 467 kilo cocaïne uit Colombia via de haven van Antwerpen.