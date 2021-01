De 22-jarige dichter Amanda Gorman heeft er woensdag in één avond een flink aantal Instagram-volgers bij gekregen. Om 18.30 uur Nederlandse tijd had ze er nog 170.000, rond 22.30 uur waren dat er al 1,2 miljoen.

Gorman droeg tijdens de inauguratie van president Biden als jongste dichteres ooit een gedicht voor, getiteld The Hill We Climb.

"We waren niet voorbereid om de erfgenamen te worden van deze verschrikkelijke tijd, maar in onszelf hebben we de kracht gevonden om een nieuw hoofdstuk van hoop en vreugde te schrijven", luidt haar gedicht.

"Wij zijn de erfgenamen van een land en een tijd waarin een mager zwart meisje, dat afstamt van slaven en opgevoed werd door een alleenstaande moeder, kan dromen om president te worden en voor een president een voordracht kan houden."

Haar optreden oogstte een hoop lof op sociale media, waaronder van Oprah Winfrey. Die zei "nooit trotser te zijn geweest" op een opgroeiende jonge vrouw.