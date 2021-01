Selma Omari, die een jaar geleden haar verloving verbrak met rapper Boef, kreeg na de breuk heel veel haatreacties. De 26-jarige YouTuber en zangeres vertelt in gesprek met de Volkskrant dat ze hier 'bijna aan onderdoor ging'.

"Soms wil ik nauwkeurig uitleggen waarom het mis is gegaan met die relatie en waarom de schuld echt niet bij mij ligt", aldus Omari, die Boef in 2019 ontmoette en zich in november van dat jaar met hem verloofde. "Maar dan maak ik het alleen maar erger."

De reacties die de zangeres kreeg waren heel heftig. "Er is bijna niets waar ik niet voor ben uitgemaakt. In de maanden na de breuk ben ik er bijna aan onderdoor gegaan."

Omari zong in haar nummer Het spijt me niet over haar relatiebreuk met Boef. Ook hierop kreeg ze te maken met een stortvloed aan negatieve reacties, waarin vooral werd gezegd dat de zangeres niet over haar ex-verloofde heen kon komen.

Het deed de artiest besluiten om meer feministisch geladen nummers uit te brengen, waaronder Real life. Volgens Omari staat dit nummer voor 'empowerment'. "Het is een ode aan de onafhankelijke vrouw die een lange neus trekt naar alle seksistische haters."