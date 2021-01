Marly van der Velden en haar vriend Mike Meijer verwachten hun eerste zoon, zo maakte de 33-jarige actrice dinsdag bekend op Instagram. Van der Velden heeft al twee dochters met Meijer.

De Goede Tijden, Slechte Tijden-actrice maakte het geslacht van haar baby bekend in een filmpje op Instagram. Daarop is te zien dat Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk zijn gevel blauw verlicht.

Het hotel toonde eind vorig jaar al roze en blauw licht toen Van der Velden er tijdens een weekendje weg bekendmaakte zwanger te zijn.

Van der Velden en Meijer zijn al de ouders van Sammy-Rose (6) en Jackie-Rey (3).