Birgit Schuurman heeft medelijden met journalisten en fotografen die voor roddelbladen werken. De 43-jarige actrice kan zich niet voorstellen dat ze soortgelijk werk zou doen, zegt ze in een interview in Veronica Magazine.

"Ik heb altijd een beetje medelijden met de mensen die dat werk moeten doen. Zij hebben ooit met hun volle verstand besloten: hier ga ik mijn dagen mee vullen. Dan denk ik: het zal je baan maar zijn, karma will get you", aldus Schuurman.

Zelf zegt ze weinig ervaring met de roddelpers te hebben. "Bij mijn zus heb ik het vaak vanaf een afstandje meegemaakt, maar ik ben zelf niet opzienbarend genoeg om gevolgd te worden door de roddelbladen en hun fotografen."

Dennis Weening, die samen met Schuurman wordt geïnterviewd over hun deelname aan het televisieprogramma Hunted, merkte dat hij nauwlettend door de pers in de gaten werd gehouden nadat eind 2018 bekend werd dat hij stopte als presentator van Expeditie Robinson.

"Dat was op dat moment lastig, ook omdat het een situatie was die ik helemaal niet kende. Ik weet nog dat ik een keer met Nikkie Plessen ging lunchen in Amsterdam en er meteen paparazzi langsreed met de ramen omlaag, klaar om een foto te maken."

Gelukkig vindt Weening in zijn woonplaats Den Haag nog wel voldoende rust. "In Den Haag heb je dat soort taferelen helemaal niet, en hopelijk blijft dat zo."