Thijs Boontjes heeft moeite met mannen die zichzelf als een 'typische man' beschouwen. In gesprek met VIVA zegt de muzikant dat het leven als witte heteroman wel eenvoudiger is.

Boontjes vindt dat de mannen waar hij een hekel aan heeft onder het 'RTL 7-model' vallen. De zender die zich in haar programmering richt op mannelijke kijkers, met veel actiefilms en sport.

"Het RTL 7-model: die vinden dat je wel moet barbecueën, maar voor de rest nooit het eten hoeft te verzorgen. Die vinden dat je staand moet plassen omdat je anders een halve tamme bent. Vergeleken met hen vind ik mezelf echt een topper", aldus Boontjes.

Boontjes snapt wel dat hij als witte heteroseksuele man met wat meer comfort door het leven gaat.

"Kijk, ik ben een witte heteroman, in 2020 kun je er niet meer omheen dat het leven dan een stukje makkelijker is. Ik gun mezelf met volle teugen een hartstikke leuk leven, maar ik voel me daar weleens schuldig over. Al komt bij mijn privileges wel een verantwoordelijkheid kijken, vind ik. Bij 3FM snijd ik daarom ook weleens onderwerpen als racisme aan."

Boontjes werkt sinds kort bij het radiostation als sidekick bij het ochtendprogramma Sanders Vriendenteam. Het programma begint al om 6.00 uur, maar Boontjes mag een uur later aanschuiven. "Ik hou ervan om te douchen en rustig te ontbijten: lekker boterhammen met hagelslag of chocopasta en Kellogg’s."