De vertrekkende Amerikaanse president Donald Trump heeft met een presidentieel pardon er voor gezorgd dat Lil Wayne niet weer de gevangenis in hoeft. De rapper zou eind januari te horen krijgen of hij een gevangenisstraf van tien jaar moest uitzitten, maar door de gratie is daar geen sprake meer van.

Lil Wayne werd in december 2019 gearresteerd toen bleek dat hij een geladen wapen bij zich droeg. De rapper was eerder al veroordeeld en brak met het met zich meedragen van het gouden pistool de voorwaarden van zijn vrijlating.

De rapper heeft zich tijdens de verkiezingen in 2020 duidelijk uitgesproken over zijn politieke voorkeur en hoopte dat meer mensen op Trump zouden stemmen.

In de laatste dagen van een vertrekkend president wordt er vaak gratie verleend aan gevangenen of mensen die mogelijk de gevangenis in moeten. Kodak Black, die eind 2019 werd veroordeeld tot een celstraf van drie jaar voor wapenbezit mag de gevangenis door de gratie van Trump eerder verlaten.

Joe Exotic, bekend uit de Netflix-realityserie Tiger King verwachtte een presidentieel pardon nadat Trump had toegezegd er naar te kijken. Gratie voor hem bleef echter uit. Exotic, die eigenlijk Joseph Maldonado-Passage heet, zit een celstraf van 22 jaar uit voor het mishandelen en doden van dieren en het plannen van de moord op zijn rivaal Carole Baskin.