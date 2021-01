Ferry Doedens heeft dinsdagavond in Jinek meer verteld over het besluit om een account te starten op OnlyFans, het betaalplatform waarop hij expliciete beelden van zichzelf deelt. De acteur en zanger vertelt dat hij vond dat er geen weg terug meer was, toen uitlekte dat hij actief is op het platform.

Doedens maakte het account aan omdat hij naar eigen zeggen "een nieuwsgierig type" is. "Ik wil vaak de randjes opzoeken en ik kan er veel geld mee verdienen."

De acteur was op dat moment ontslagen uit Goede Tijden, Slechte Tijden en zocht een andere bron van inkomsten. "Ik had geen plan en heb ook gewoon een huur die doorloopt."

Doedens besloot daarom een account op OnlyFans aan te maken en zette er een seksueel filmpje op onder zijn eigen naam. Hij blokkeerde onder meer Nederlandse gebruikers, om te voorkomen dat die de beelden konden zien. Via een omweg lekten de beelden toch uit en Doedens kreeg berichten van bekenden die dat aan hem bevestigden.

De acteur maakte toen een profiel aan onder een andere naam, waaronder hij nog steeds actief is. "Ik zag het aantal abonnees omhooggaan. Ik heb het er met vrienden over gehad en raakte een klein beetje in paniek. Maar toen dacht ik: er is geen weg terug, laat ik er maar wat mee doen."

'Kan er goed van leven'

Inmiddels zegt Doedens "best lol" te hebben in het onderhouden van zijn account. "Het is lucratief, ik kan er goed van leven. Vroeger hadden we de bekende Nederlanders in de Playboy, dit is in principe hetzelfde."

Mensen die zeggen dat Doedens hierdoor is gevallen, begrijpt hij wel. "Maar het heeft niets te maken met mijn acteerprestaties, of wie ik ben. Ik hoop dat mensen dat in de toekomst kunnen loskoppelen."

Voorlopig blijft de acteur en zanger video's delen op zijn OnlyFans-account, maar ook zijn acteercarrière hoopt hij weer op te kunnen pakken. "Ik wil zeker doorgaan met acteren, maar ook met zingen. Ik begrijp dat voor de meeste mensen de deur dicht is, maar misschien gaat die over twee jaar weer open."