Angela van H., de ex-vrouw van Patrick Kluivert en moeder van voetballer Justin Kluivert, heeft met het Openbaar Ministerie een schikking getroffen. Hiermee is na ruim drie jaar een einde gekomen aan de witwaszaak waarin zij eerder schuldig werd bevonden, meldt het AD dinsdag.

Het is niet bekendgemaakt voor welk bedrag Van H. heeft geschikt.

Van H. werd in de zogeheten Andes-zaak schuldig bevonden aan het gewoontewitwassen (stelselmatig witwassen) van crimineel geld. Haar huidige partner Danny K. werd in hoger beroep een celstraf van vierenhalf jaar opgelegd vanwege deelname aan een criminele organisatie. Van H. kreeg in 2017 een celstraf van zeven maanden opgelegd, waarvan drie maanden voorwaardelijk.

Van H. trouwde in 2000 met voetballer Patrick Kluivert. Het stel kreeg samen de drie kinderen Quincy, Ruben en Justin. Justin Kluivert voetbalt op dit moment bij RB Leipzig. In 2004 scheidde het stel, waarna Patrick Kluivert in 2008 hertrouwde met Rossana Lima. Samen met Lima kreeg hij zoontje Shane.