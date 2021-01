Tiffany Trump, de 27-jarige dochter van Donald Trump, kondigt dinsdag op Instagram haar verloving aan. De juridisch assistent gaat trouwen met Michael Boulos (23), met wie ze sinds 2018 samen is.

"Het is een grote eer om hier in het Witte Huis met mijn familie heel veel mijlpalen, historische gebeurtenissen en herinneringen te hebben beleefd", schrijft ze bij een foto van zichzelf en Boulos in de presidentiële residentie.

"Maar niets was specialer dan mijn verloving met mijn geweldige verloofde Michael! Ik voel me gezegend en verheug me op het hoofdstuk dat komen gaat."

Tiffany Trump deelt het nieuws een dag voor de inauguratie van president Joe Biden, de opvolger van haar vader Donald. Laatstgenoemde mocht het Witte Huis tot en met dinsdag zijn woning noemen.

Tiffany Trump is de jongste dochter van Donald Trump en het enige kind dat hij kreeg met zijn tweede echtgenote Marla Maples. Tiffany volgde een rechtenopleiding en werkt momenteel als juridisch assistent bij een advocaat. Haar toekomstig echtgenoot is werkzaam als zakenman bij het familiebedrijf SCOA Nigeria. Het koppel ontmoette elkaar in 2018 in Griekenland.