Het advocatenteam van Meghan Markle wil dat de zaak tegen The Mail on Sunday, de Britse krant die in februari 2019 delen van haar vertrouwelijke brief aan haar vader publiceerde, niet voor de rechter komt. De zaak werd eerder uitgesteld tot oktober 2021, maar het team van Markle wil het volgens Britse media nu behandelen in een kort geding.

Volgens de advocaten van de vrouw van prins Harry heeft Associated Newspapers, de uitgever van de krant, "geen enkele kans om de zaak te winnen". Daarom wil Markle dat er geen rechtszaak maar een kort geding plaatsvindt, zo liet haar team dinsdag tijdens een digitale zitting weten.

Haar advocaten benadrukten nogmaals dat The Mail on Sunday de privacy van Markle "ernstig heeft geschonden". "Eigenlijk draait deze zaak slechts om het beantwoorden van één vraag: wie heeft de zeggenschap over de inhoud van deze brief, die logischerwijs privé is?"

"Het maakt in dit geval niet uit dat deze brief is geschreven door een hertogin of een gewone burger", stelt advocaat Justin Rushbrooke namens Markle. "Maar duidelijk is dat Meghan de rechtmatige eigenaar is van de inhoud van deze brief."

Volgens het advocatenteam van de Britse krant werd de brief gepubliceerd omdat er vanuit het publiek grote interesse naar was. Ze stellen dat Markle tijdens het schrijven al wist dat de inhoud ervan uiteindelijk zou uitlekken, omdat ze zichzelf ermee in een goed daglicht wilde stellen.

Binnen twee dagen zal bekend worden of de rechter ingaat op het verzoek van Markle en haar advocaten.

Delen van brief ook in biografie

De hertogin van Sussex klaagde uitgeverij Associated Newspapers aan omdat Daily Mail in februari 2019 een "vertrouwelijke, persoonlijke" handgeschreven brief aan haar vader Thomas Markle publiceerde. Daarmee zou volgens Markle haar privacy geschonden zijn.

Opvallend is dat in het in augustus uitgegeven boek van Markle en prins Harry, Finding Freedom, wel delen van de bewuste brief staan. De rechter gaf Associated Newspapers eerder al toestemming om het boek te gebruiken bij de inhoudelijke behandeling van de zaak.