Marco Bakker heeft "traumatische herinneringen" overgehouden aan het dodelijke ongeluk dat hij onder invloed van alcohol in 1997 heeft veroorzaakt. Dat zegt de zanger in een biografie waarin hij de momenten voorafgaand aan het ongeluk beschrijft, tekent AD op.

"Mijn auto sloeg plotseling op hol. (...) Aan dat moment heb ik traumatische herinneringen overgehouden", zegt Bakker in het boek dat dinsdag verschijnt. "Ik zag voor me een groep kinderen lopen die ik op het nippertje kon ontwijken. Vervolgens reed de auto in volle vaart op twee pilaren af."

"Tijdens die laatste seconden, voordat mijn auto tegen een portiersloge op de tweede ring tot stilstand kwam, zag ik twee mensen voor me. De klap die daarop volgde, zal ik nooit meer vergeten. Het was afschuwelijk."

Bakker is ervan overtuigd dat een defect aan de cruisecontrol van invloed is geweest op het ongeluk, hoewel volgens de rechtbank ieder bewijs voor een technisch defect ontbreekt.

Bloedtest te laat afgenomen om als bewijs te dienen

Wel gaf Bakker toe op de middag voor het ongeluk twee glazen wodka gedronken te hebben. Hoewel een bloedtest te laat was afgenomen en daarom niet als bewijs gebruikt kon worden, hield de rechter wel rekening met Bakkers toestand ten tijde van het ongeluk.

Op 31 oktober 1997 veroorzaakte Bakker op het parkeerdek van de Johan Cruijff ArenA een dodelijk ongeluk, waarbij een 38-jarige vrouw om het leven kwam.

Bakker werd in juni 1998 veroordeeld voor dood door schuld. De zanger kreeg een taakstraf van 240 uur en een jaar rijontzegging opgelegd.