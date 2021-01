Caitlyn Jenner zegt dat de gemeenschap van transgenders haar te controversieel vindt vanwege haar standpunten en achtergrond. Dat heeft de 71-jarige televisiepersoonlijkheid maandag gezegd in de podcast The Skinny Confidential Him & Her.

Presentator Michael Bosstick vergeleek Jenners coming-out met die van Elliot Page, die voor zijn coming-out bekend was als actrice Ellen Page. Volgens Bosstick reageerden mensen met veel meer begrip voor hem dan voor Jenner.

"Ik vind het geweldig dat je familie zoveel steun geboden heeft, maar toch heb ik er een dubbel gevoel over. Jij hebt wel heel veel shit over je heen gekregen destijds, ook van mensen uit Hollywood. En diezelfde mensen juichen nu een andere transitie toe. Hoe komt dat volgens jou?", vraagt Bosstick zich af.

Volgens Jenner komt dit omdat de transgender-gemeenschap kritisch is op haar achtergrond. "Vanwege mijn verleden als witte, rijke en succesvolle man ben ik volgens hen geen goed uithangbord. Ik leidde een leven vol privileges en daar kan ik hen geen ongelijk in geven."

Ondanks Jenners begrip voor de situatie is ze toch teleurgesteld. "Ik had gedacht en gehoopt dat ik een verschil kon maken. Maar men vindt mij te controversieel, ook omdat ik heb uitgesproken meer Republikeins dan Democratisch te zijn. Dat ligt heel gevoelig hier nu."

Jenner, die in 2015 bekendmaakte transgender te zijn, legt uit dat ze weleens is gevraagd om niet naar evenementen te komen, ook al kwamen die dankzij haar donaties tot stand. "Dat was best heftig, maar het weerhoudt me er niet van om te blijven strijden voor dat waar ik in geloof."