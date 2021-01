Connie Witteman wil dat de drie verdachten van een inbraak in haar appartement in 2018 minstens 2 miljoen euro aan haar terugbetalen, dat zegt advocaat Anis Boumanjal maandag tegen Shownieuws. Het hoger beroep in de zaak diende maandagmiddag in Amsterdam.

"Wat mij betreft wordt die vordering zo spoedig mogelijk ingediend. Ik heb al contact gelegd met de officier van justitie. Ik ga ervan uit dat zij doende is om die aan te brengen", zegt Boumanjal tegen Shownieuws.

De zangeres was in juli 2018 slachtoffer van een inbraak in haar appartement. De drie verdachten werden in februari 2019 veroordeeld voor de juwelenroof. Illias L. kreeg 24 maanden celstraf, Tarik A. twaalf maanden en Yassin A. zes maanden.

De drie mannen gingen in hoger beroep, omdat zij het niet eens waren met hun straf. Tegen Illias L. werd opnieuw twee jaar geëist. De rechtbank doet over twee weken een uitspraak in deze zaak. De zaak tegen de twee andere verdachten is nog niet behandeld, omdat zij vanwege coronaklachten niet bij de zitting aanwezig konden zijn.

Bij de inbraak in het appartement van Witteman werden sieraden, horloges, contant geld en andere spullen meegenomen. De waarde hiervan was bij elkaar zo'n 2,8 miljoen euro. Sommige van die spullen waren van haar overleden ex-man Hans Breukhoven. Een deel van de spullen werd vorig jaar teruggevonden.