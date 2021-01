Ben Affleck en zijn vriendin Ana de Armas zouden volgens het Amerikaanse tijdschrift People uit elkaar zijn. De reden van de breuk zou zijn dat De Armas niet meer in Los Angeles wil wonen, terwijl Affleck daar wel wil blijven vanwege zijn kinderen.

"Dit was een gezamenlijke beslissing", vertelt een bron aan People. "Ze bevinden zich op verschillende punten in hun leven, maar er is veel liefde en respect. Ben wil nog steeds aan zichzelf werken."

De 48-jarige Amerikaanse acteur en de 32-jarige Cubaanse actrice leerden elkaar in november 2019 kennen op de set van de film Deep Water. Ze hebben sinds maart 2020 een relatie.

Beiden waren eerder al getrouwd. Affleck was tien jaar getrouwd met actrice Jennifer Garner, maar de twee gingen in 2015 uit elkaar. Ze hebben samen drie kinderen. De Armas trouwde in 2011 met acteur en model Marc Clotet, maar in 2013 zijn zij gescheiden.