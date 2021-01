Hind Laroussi is sinds 2016 woonachtig in Los Angeles, maar beleefde in 2020 haar zwaarste jaar ver van 'huis' tot nu toe. Door de coronacrisis kon de zangeres niet af en toe op en neer vliegen om haar familie te zien en kwam haar carrière tot stilstand. Vanuit Nederland vertelt ze tegen NU.nl dat ze nog twijfelt of en wanneer ze terugkeert naar de Verenigde Staten.

Laroussi keerde ongeveer een maand geleden terug naar Nederland en zou in eerste instantie maar enkele weken blijven, maar weet nu nog niet zeker wanneer ze terugreist naar Los Angeles.

"Ik zie er wel een beetje tegenop terug te gaan, omdat er momenteel zoveel onrust in Amerika is. Ik bel dagelijks met mijn vrienden daar en die vragen zich dan af waarom ik nu terug zou komen. De stad loopt leeg, alle immigranten gaan weg, omdat het momenteel erg moeilijk is om werk te vinden binnen de entertainmentindustrie."

Ook de warme ontvangst in Nederland heeft de zangeres aan het denken gezet. "Een maandje hier doet me heel goed en dat zorgt tegelijkertijd voor verwarring. Het was ook fijn om mijn ervaringen van dit gekke jaar te mogen delen in de media en op televisie. Ik ben nog steeds aan het overwegen. Voor het eerst in mijn leven weet ik door de chaos in de wereld even niet waar ik moet zijn. Ik leef van dag tot dag uit mijn koffer."

'Ik heb veel teleurstellingen te verwerken gekregen'

Laroussi zegt haar vertrouwen in samenwerkingen grotendeels kwijt te zijn door haar ervaringen in Los Angeles. "Ik heb veel teleurstellingen te verwerken gekregen met managers die je keer op keer belazerden, mensen die je in steek laten, verwachtingen wekken en dan misbruik van je willen maken, omdat je een alleenstaande vrouw bent. Ik ben daar een stuk voorzichtiger door geworden."

“In LA gaat het er een stuk harder aan toe dan in Nederland, omdat er meer concurrentie is en mensen veel verder gaan om hun doel te bereiken. Ik ben blij dat ik mezelf nog in de spiegel kan aankijken.”

De zangeres maakte in het afgelopen jaar schoon schip wat betreft contacten die geen goede invloed op haar hadden. "Nu kan ik weer ademen. Ik heb een goed team om me heen dat ik vertrouw." Met dat team bekijkt ze de mogelijkheden om de achttien liedjes die ze op de plank heeft liggen uit te brengen. De 36-jarige artieste beperkt zich niet meer tot de VS; ze is ook in gesprek met partijen in Nederland en Turkije.

'Als klein meisje droomde ik van wat ik in LA mocht meemaken'

Laroussi, die in 2003 bij het Nederlandse publiek bekend werd door haar deelname aan het eerste seizoen van Idols en drie albums uitbracht, benadrukt dat het leven in LA voor de coronacrisis haar ook veel opgeleverd heeft, vooral als artiest. Heeft Laroussi zich in LA op een manier ontwikkeld die in Nederland niet mogelijk zou zijn geweest? "Ja", antwoordt ze volmondig.

"Ik ben begeleid door Philip Lawrence, de rechterhand van Bruno Mars die meerdere Grammy's heeft gewonnen. Ik kreeg zangles van Raab Stevenson die ook met Rihanna en Justin Timberlake werkte. Ik zat soms in de studio naast Alicia Keys of Lady Gaga iets op te nemen. Dan moet je je wel even in je arm knijpen. Als klein meisje droomde ik van de ontwikkeling en groei die ik als artiest heb doorgemaakt in Los Angeles. Het is een bijzonder inspirerende omgeving."

Hind Laroussi hoopt snel de achttien nummers die ze klaar heeft liggen uit te kunnen brengen. Hind Laroussi hoopt snel de achttien nummers die ze klaar heeft liggen uit te kunnen brengen. Foto: Sandra Zeilstra

'LA heeft flinke klappen gekregen'

De zangeres heeft ook gezien hoe de stad is veranderd. "Het is zeker geen paradijs. Ik voel me er nu ook onveiliger. Ik denk veel meer na over waar ik mijn hondje ga uitlaten. Er zijn steeds meer daklozen op straat en er is onlangs ook bij me ingebroken. Voor zover ik weet is er niets weg, maar ik moet het eerst met eigen ogen zien. Het is naar allemaal, maar vooral triest voor de mensen die niet meer kunnen rondkomen en op straat belanden. De stad heeft flinke klappen gekregen en is daar niet op gebouwd."

Toch kijkt Laroussi vooral hoopvol vooruit. Ze hoopt zo snel mogelijk haar nieuwe muziek, een mix van pop, r&b en Arabische invloeden, uit te brengen. "Er zit ook een ballad tussen die het in Nederland echt goed zou kunnen doen." Onlangs speelde ze voor het eerst in tijden weer live met een band voor een livestream van De Goudse Schouwburg. "Dat was zo fijn, alleen wel confronterend ook, zo zonder publiek. Hopelijk kunnen mensen snel weer live komen kijken."