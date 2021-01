Yolanthe Cabau blijft actief op sociale media, omdat het voor haar een manier is om haar eigen stem te laten horen. De presentatrice en actrice vertelt in gesprek met LINDA. dat ze vooral in de periode na haar scheiding "onterechte trappen na" kreeg in de media en zich niet herkende in de beeldvorming over zichzelf.

In gesprek met Amerikacorrespondent Michiel Vos vertelt Cabau over de keerzijde van sociale media, maar maakt ze duidelijk waarom ze er niet mee stopt. "Omdat ik dankzij sociale media een eigen stem kreeg. Tot die tijd werd er een beeld van mij gecreëerd door de bladen. Een Yolanthe die heel ver van mij af stond. En ik kon niets terugzeggen. Via sociale media kun je je eigen verhaal vertellen, zonder dat een ander daar nog tussen zit."

De actrice en presentatrice had vooral moeite met de verhalen die over haar rondgingen in de periode nadat haar huwelijk met Wesley Sneijder stukliep. "Nadat Wesley en ik uit elkaar gingen, lag ik letterlijk op de grond van verdriet. En dan moest ik in de bladen lezen dat het aan míj lag, of dat het mij alleen maar om geld ging. Nooit eerder heb ik zo'n pijn ervaren. Ik lag onderuit, en toen kreeg ik ook nog ten onrechte trappen na."

Cabau zegt dat ze het afgelopen jaar heeft gebruikt om de gebeurtenissen van de afgelopen jaren te verwerken. "Toen ik thuiszat, besefte ik hoezeer mijn leven tot aan de coronatijd als een sneltrein is gegaan. Ik was pas zestien toen ik voor het eerst op televisie te zien was, eigenlijk nog een kind", legt ze uit.

"Ik trouwde, we verhuisden steeds naar een ander land, mijn vader overleed, we kregen een kind. En ik werkte maar door; tijdens mijn zwangerschap, na de begrafenis, na de geboorte van Xess, na de breuk met mijn man. Door corona heb ik de tijd gekregen om rust te nemen en die afgelopen twintig jaar te verwerken."

Cabau scheidde in 2019 van Sneijder met wie ze in 2010 trouwde. Samen hebben ze een zoon: Xess Xava (5).