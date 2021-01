Steven Spielberg zal de komende drie jaar geen last meer hebben van zijn stalker. De regisseur heeft via de rechter geregeld dat een vrouw die hem met de dood bedreigde een contactverbod van drie jaar heeft gekregen, meldt TMZ.

De regisseur wordt al jarenlang door de vrouw lastig gevallen. Spielberg vertelde tijdens eerdere zittingen in de rechtbank dat de dreigementen van de vrouw zo ver gingen dat hij zich genoodzaakt voelde een wapen te kopen.

De vrouw moet minstens 90 meter bij Spielberg en zijn gezin vandaan blijven en kan gearresteerd worden als ze op welke manier dan ook contact zoekt met de regisseur. Dit houdt ook in dat ze hem niet mag taggen op sociale media.

TMZ schrijft daarnaast dat de vrouw Spielberg niet meer mag nadoen. Waarom dit in het verbod is opgenomen is niet bekend.