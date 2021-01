Justin Timberlake en Jessica Biel hebben in juli 2020 een tweede zoon gekregen. Hoewel geruchten over een zwangerschap aanhielden, heeft het stel het zo lang mogelijk stilgehouden.

De 39-jarige zanger vertelde dit weekend aan Ellen DeGeneres dat hun tweede zoon de naam Phineas heeft gekregen. De talkshowpresentatrice was een van de eersten die van de zwangerschap wist.

"Jij was een van de eersten, naast onze directe familie", aldus Timberlake. DeGeneres heeft destijds ook de buik van de 38-jarige zwangere actrice gezien. Toch werd het nieuws stilgehouden door mensen die het wisten, op een paar vrienden van het stel na. Zij vertelden het anoniem aan diverse entertainmentsites.

Biel en Timberlake trouwden in 2012 en hadden al hun zoon Silas. 2020 stond voor het stel weliswaar in het teken van de zwangerschap, maar in 2019 verscheen er online nog het gerucht dat de zanger zijn vrouw had bedrogen. Timberlake heeft dit altijd ontkend.