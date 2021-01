Sjors van der Panne heeft zichzelf maandenlang opgesloten in zijn appartement, omdat hij door de coronacrisis last had van somberheid, vertelt hij in een maandag verschenen interview met De Telegraaf.

"Ik wilde niemand meer zien. Het was me allemaal te veel geworden door alles wat er in de wereld gebeurde. Ik lag soms hele dagen in bed. Het interesseerde mij niet wat er buiten op straat gebeurde", zegt de 42-jarige zanger, die in 2014 tweede werd in de talentenjacht The voice of Holland.

Van der Panne laat aan de krant weten dat zijn zelfverkozen isolatie wel prettig voelde, maar dat hij niet het idee had dat iemand zich om hem bekommerde.

"Mijn beste vrienden weten dat ik graag alleen ben. Maar ja, die eenzame periode duurde nu ineens een paar maanden. Wanneer ze me belden, maakte ik een praatje. Ik ging een beetje aan mijn liedjes werken, om vervolgens weer voor de televisie te kruipen of in bed te duiken."

Van der Panne benadrukt dat hij in die bewuste periode niet depressief was, maar wel zeer neerslachtig: "Tot twee keer toe werd mijn theatervoorstelling vorig jaar uitgesteld en uiteindelijk afgelast. Ik leefde daarnaar toe. Plotseling was het over en uit."

De dip is volgens Van der Panne zo goed als verleden tijd. "Het voelt alsof het zonnetje in mijn hoofd weer is gaan schijnen. Zodra we weer meer bewegingsvrijheid krijgen, ga ik met mijn gloednieuwe show Dan maken we het land de theaters in."