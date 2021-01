Dave Roelvink heeft zondag naar eigen zeggen "een paar klereklappen" van de Mobiele Eenheid (ME) gekregen bij de illegale demonstratie op het Museumplein in Amsterdam. De 26-jarige mediapersoonlijkheid was aanwezig om voor zijn Instagram-volgers verslag te doen, vertelt hij aan Shownieuws.

"Ik zat uit het raam te kijken, ik woon hier om de hoek, en ik zag het gebeuren. Even kijken wat er allemaal aan de hand is", aldus Roelvink. "Het werk ligt natuurlijk helemaal stil, dus dan pak ik af en toe die Insta Live erbij. Dan ga ik op Instagram dingen filmen en geef ik er commentaar bij."

De zoon van Dries Roelvink beschrijft hoe hij "middenin een oorlogsgebied" liep. "Ik dacht: ik ga vanuit het park filmen, door de tralies heen. Alleen, ik had even niet gezien dat ik midden tussen een groep agenten stond. Dus ik kreeg ook nog een klap voor mijn muil. Maar we leven nog."

Nadat hij opnieuw een paar stevige klappen in zijn rug voelde, was voor Roelvink de maat vol, vertelde hij zijn volgers op Instagram. "Ik krijg me toch een paar klereklappen op m'n rug. Met een knuppel! Oh, oh, oh.. wat een zooitje, gap."

Roelvink zegt dat hij onvoorbereid naar de illegale demonstratie ging. Omdat hij snel poolshoogte wilde nemen verliet hij zijn huis op zijn slippers. Hierdoor kon hij moeilijker wegrennen voor de Mobiele Eenheid. "Ik was dus niet zo lekker voorbereid om te reporten", zegt de realityster bij Shownieuws.

Ondanks dat de gemeente Amsterdam de demonstratie zondag had verboden, kwamen toch circa tweeduizend demonstranten naar het Museumplein. Nadat er geen gehoor werd gegeven aan oproepen om te vertrekken werd de ME ingezet. Er werden 143 mensen opgepakt.