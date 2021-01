Dr. Dre is dit weekend weer aan het werk gegaan nadat hij eerder deze maand werd getroffen door een hersenbloeding. Dat blijkt uit een foto op Instagram van producent Focus.

"Het gaat heel erg goed met mijn vriend. We zijn nu aan het werk", aldus Focus op het sociale medium. Op de foto is André Romelle Young, de echte naam van de 55-jarige rapper, te zien in het midden van een groep mensen in een studio.

Vrijdag meldde de Amerikaanse entertainmentsite TMZ al dat Dr. Dre uit het ziekenhuis in Los Angeles zou zijn ontslagen. Ook rapper Ice-T bevestigde op Twitter dat hij persoonlijk contact heeft gehad met de producent en dat het goed met hem gaat.

Dr. Dre werd op 4 januari met spoed naar een ziekenhuis in de Amerikaanse stad Los Angeles gebracht. Daar zou hij op de intensivecareafdeling terecht zijn gekomen. Hij bevestigde toen via Instagram dat hij in het ziekenhuis lag, zonder daarbij verder in detail te treden.

De hiphopmagnaat zou volgens Amerikaanse media last hebben gehad van een aneurysma, een uitstulping in een bloedvat van de hersenen. Naar aanleiding daarvan moest hij eerder al meerdere tests ondergaan.