Thomas Markle, de vader van Meghan Markle, is bezig met een documentaire over zijn en haar leven, meldt The Sun zaterdag. De vader van de vrouw van prins Harry zou niet tevreden zijn met de eerdere documentaire over zijn dochter waaraan hij meewerkte.

"Thomas Markle: My Story is niet op de goede manier gemonteerd", aldus Markle over de documentaire uit 2020. "De volgorde van de gebeurtenissen is niet goed, de data kloppen niet en er zit te veel publiek toegankelijk beeldmateriaal in."

Markle belooft niet eerder vertoonde filmbeelden van zijn dochter te laten zien. Hij laat niet weten wanneer de nieuwe documentaire zal uitkomen.

Al jaren hebben Markle en zijn dochter een moeizame relatie, wat mede zou zijn aangewakkerd door haar halfzus. In mei wees een Britse rechter meerdere claims af van de voormalig actrice, nadat de Mail on Sunday een brief had gepubliceerd die zij aan haar vader had geschreven. Thomas Markle getuigde tegen zijn dochter.