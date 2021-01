Ilse DeLange is ontzettend gelukkig met haar deelname aan het Duitse dansprogramma Let's Dance, meldt de zangeres zondag op Instagram.

DeLange zegt dolenthousiast te zijn over haar deelname. "Het is zo anders dan alles wat ik tot nu toe in mijn leven gedaan heb, maar mijn goede vrienden zullen weten hoeveel ik altijd van dansen gehouden heb", schrijft de 43-jarige zangeres bij een kinderfoto waarop ze dansend te zien is.

Het zal niet lijken op hoe ze normaal gesproken backstage danst, grapt DeLange. "Leren van professionals is zo'n geschenk, ik kon deze kans niet missen."

Het Duitse Let's Dance lijkt op het Engelse programma Strictly Come Dancing, waar het Nederlandse programma Dancing with the Stars op gebaseerd is. In al deze shows worden beroemdheden gekoppeld aan professionele dansers om diverse dansstijlen onder de knie te krijgen. Het veertiende seizoen gaat op 26 februari van start.

DeLange is niet de eerste Nederlander die deelneemt aan het Duitse programma. Eerder deden Loiza Lamers, Bastiaan Ragas en Sylvie Meis mee. Ook nam Meis de presentatie van het vierde tot en met het tiende seizoen voor haar rekening.