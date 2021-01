Dolly Parton is dinsdag 75 jaar geworden. De countryzangeres wordt met de jaren alleen maar populairder, niet in de laatste plaats om haar fameuze, altijd positief geladen uitspraken. NU.nl zet er een aantal op een rij.

“Ik was de eerste vrouw die haar beha verbrandde - de brandweer was vier dagen bezig het vuur te blussen.”

Parton is een feminist, hoewel ze niet graag zo genoemd wordt. "Ik neem aan dat ik een feminist ben omdat ik vind dat vrouwen alles moeten kunnen doen wat ze willen", vertelde de zangeres in gesprek met Time Magazine.

"Om feminist te zijn hoef je niet met protestborden rond te lopen. Wel vind ik het belangrijk dat ik mijn vrouwelijkheid kan uitdragen en kan laten zien dat je als vrouw kunt doen wat je maar wilt."

“Het kost veel geld om er zo goedkoop uit te zien.”

De Amerikaanse staat bekend om haar getoupeerde blonde kapsel, volle boezem en kleurrijke kleding. In gesprek met Elle vertelde Parton dat ze zichzelf nooit een natuurlijke schoonheid vond. "Ik wilde gewoon mooi zijn, wilde dat ik indruk maakte en wilde gezien worden."

Daarom besloot ze in 1965, na haar verhuizing naar Nashville, alle remmen los te gooien wat betreft haar en make-up. "Als mensen zeggen: less is more, is mijn antwoord: onzin. More is more. Ik ben flamboyant. Als ik geen meisje was, dan was ik een dragqueen."

“Ik ga mezelf niet begrenzen omdat anderen niet willen accepteren dat ik ook goed ben in andere dingen.”

Parton is een succesvol zangeres: ze scoorde grote hits met liedjes als Jolene, 9 to 5 en I will always love you. Maar daarnaast is ze ook op veel andere vlakken actief. Zo speelde ze mee in diverse films, schreef ze (kinder)boeken en werkte ze mee aan de musicalversie van haar film 9 to 5.

Parton is een van de weinige mensen die de zogenaamde 'EGOT-status' hebben bereikt: een artiest die zowel een Emmy Award als een Grammy, een Oscar en een Tony heeft gewonnen.

“Ik raak niet gekwetst door alle grappen over domme blondjes, want ik weet dat ik niet dom ben. Daarnaast ben ik van mezelf ook niet blond.”

Partons eerste hit uit 1967 heet opvallend genoeg Dumb Blonde. "Ik ben enorm scherp", vertelt de zangeres aan CBS News. "Ik heb niet gestudeerd en ben niet enorm intelligent, maar slim ben ik wel. Ze zeggen weleens dat iemand street smart is. In dat geval ben ik country smart."

“Ik zie het zo: als je een regenboog wil zien, dan moet je de regen ook verdragen.”

"Ik krijg zo vaak te horen: goh Dolly, je bent zo vrolijk!", vertelde Parton aan Guideposts. "Dat klopt, mijn glimlach kun je moeilijk over het hoofd zien. Ook omdat ik altijd felrode lipstick draag."

"Maar neem van mij aan: de make-up benadrukt alleen maar oprechte gevoelens. En in mijn geval is dat oprechte vrolijkheid, die van binnenuit komt."