Rupert Grint kan het nog altijd niet bevatten dat hij in november in zeer korte tijd een miljoen volgers had op Instagram. De 32-jarige acteur, vooral bekend als Ron Weasley in de Harry Potter-filmreeks, vestigde daarmee officieel een record.

"Ik kan het niet geloven. Het is heel erg surrealistisch", zegt Grint tegen ET Online. "Ik had nooit gedacht dat ik zelf Instagram zou gaan gebruiken. Ik zei altijd dat ik dat niet zou doen, en toen dacht ik op een gegeven moment: het is zo'n gekke tijd geweest, waarom niet? Het is krankzinnig."

De Harry Potter-acteur maakte in november een account aan en stelde in zijn eerste bericht zijn kersverse dochter Wednesday voor. Binnen 4 uur en 1 minuut was hij een miljoen volgers rijker. Niet eerder wist iemand zo snel dat aantal volgers te bereiken.

"Ik denk eigenlijk dat Wednesday het record heeft verbroken. Zij krijgt de eer", aldus Grint.

Grint, momenteel te zien in het tweede seizoen van de Apple TV+-serie Servant, verbeterde het record van David Attenborough. De beroemde televisiebioloog maakte in september zijn debuut en had binnen 4 uur en 44 minuten een miljoen volgers.

Dat zijn er inmiddels 6,2 miljoen, maar Attenborough maakte in november bekend niet langer actief te zijn op het platform. Grint heeft momenteel 4,1 miljoen volgers.