Nazmiye Oral (51) is ten huwelijk gevraagd door haar vriend Marcel (50). De schrijfster en actrice vertelt zaterdag in Volkskrant Magazine dat ze het aanzoek kreeg tijdens een vakantie in Italië.

De twee kenden elkaar al langer, maar besloten in maart vorig jaar af te spreken. Ze kregen al gauw een relatie en bleken los van elkaar een visioen te hebben over een aanstaand huwelijk in Italië.

Toch zegt Oral niets door te hebben gehad toen haar vriend in de zomer een reis boekte naar het Italiaanse Trento. "Nee, gek hè? Misschien omdat ik zo'n huwelijk toch altijd meer iets voor vrouwen als Leontine Borsato vond."

Tijdens een wandeling vroeg Marcel zijn vriendin ten huwelijk. "Op een gegeven moment stonden we stil, ik draaide me om, en toen zag ik zóveel liefde van hem afkomen dat ik dacht: 'O-oh. Hij gaat het doen."

Oral stond op het toneel in Amsterdam en New York, won in 2016 een Gouden Kalf en schreef de roman Zehra. Vorig jaar was ze te zien in Zomergasten.