De Amerikaanse muziekproducent Dr. Dre is vrijdag (lokale tijd) uit het ziekenhuis zijn ontslagen, nadat hij daar bijna twee weken geleden werd opgenomen vanwege een hersenbloeding. Bronnen vertellen TMZ dat de rapper vrijdag weer naar huis mocht.

De 55-jarige producer, geboren als André Romelle Young, zou nog niet volledig zijn hersteld en de dokters houden hem nog goed in de gaten.

TMZ meldt dat de artsen niet weten wat de hersenbloeding heeft veroorzaakt. Om die reden zou hij uit voorzorg 24 uur per dag thuis in de gaten worden gehouden.

Dr. Dre werd op 4 januari met spoed naar een ziekenhuis in de Amerikaanse stad Los Angeles gebracht. Daar zou hij op de intensivecareafdeling terecht zijn gekomen. Hij bevestigde toen via Instagram in het ziekenhuis te liggen, zonder daarbij verder in detail te treden.

Young zou volgens Amerikaanse media last hebben gehad van een aneurysma, een uitstulping in een bloedvat van de hersenen. Daarvoor moest hij eerder al meerdere tests ondergaan.