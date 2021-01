Zangeres Shary-An Nivillac, bekend van het eerste seizoen van The Voice of Holland, en haar vriendin Nena Kreber verwachten hun eerste kind. Dat meldt de zangeres vrijdag op Instagram.

"Het gaat goed met Nena, haar buik is lekker aan het groeien", aldus Nivillac vrijdag tegen RTL Boulevard. Het is niet bekend wat het geslacht van het ongeboren kind is en wanneer Kreber is uitgerekend.

Op Instagram bedankt Nivillac haar volgers voor alle felicitaties. "Megaoverweldigend en megalief", laat ze weten.

Nivillac schreef in 2018 het nummer You voor Kreber. "Nena laat me zijn wie ik ben, ze wil me niet veranderen", zei de zangeres daar toen over. "Dankzij Nena durf ik in de zee te springen, terwijl ik niet eens een zwemdiploma heb."