Niña Weijers is in verwachting, zo maakt ze bekend in haar column in De Groene Amsterdammer. De naam van de vader wordt niet expliciet vermeld, maar de auteur liet eerder weten een relatie te hebben met collega-auteur Arnon Grunberg.

"Dat ik niet samenwoon met de vader van het kind, dat hij vaak weken aan de overkant van de oceaan woont - een overkant die voor mij sinds maart vorig jaar onbereikbaar is - heb ik altijd beschouwd als een vorm van vrijheid die me uitstekend ligt", schrijft Weijers.

"Maar nu vragen mensen steeds bezorgd hoe we dat gaan doen. Gewoon, zeg ik, doen. De waarheid is dat ik, ondanks al mijn ideeën, geen idee heb. De waarheid is ook dat ik het zo wil en niet anders."

De 34-jarige auteur liet in 2019 in een interview met NRC weten een relatie te hebben met de 49-jarige Tirza-schrijver Grunberg, die sinds 25 jaar in New York woont.