Sanne Langelaar en David Lucieer verwachten een tweede kind, zo maakt de actrice vrijdag bekend op Instagram.

"Kijk eens wat ik de afgelopen weken voor jullie verstopt heb... David en ik zijn dolblij dat we eindelijk kunnen delen dat Sam een grote broer gaat worden", schrijft de 36-jarige Langelaar bij een korte video waarop ze haar bolle buik laat zien.

Langelaar en Lucieer werden in oktober 2018 ouders van zoon Sam Eli.

Langelaar speelde onder meer in Michiel de Ruyter en Dagboek van een Callgirl. Lucieer is bekend van zijn rollen in onder meer Papadag en Dokter Deen.