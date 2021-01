Mossimo Giannulli, de man van Full House-actrice Lori Loughlin, heeft aan de rechter gevraagd of hij het resterende deel van zijn celstraf thuis mag uitzitten vanwege de omstandigheden in de gevangenis. Giannulli zit een straf van vijf maanden uit wegens een omvangrijk omkoopschandaal rond de toelating van zijn dochters Bella en Olivia Jade tot de Universiteit van Southern California.

De 57-jarige modeontwerper heeft tot nu het grootste gedeelte van zijn celstraf in eenzame opsluiting gezeten omdat andere gedetineerden positief waren getest op het coronavirus.

Elke keer dat een nieuwe gevangene positief test, moeten de andere gedetineerden opnieuw in quarantaine, schrijven de advocaten van Giannulli volgens CNN in rechtbankdocumenten. Volgens hen heeft zijn tijd in de cel een grote weerslag op de mentale, fysieke en emotionele gezondheid van Giannulli, die sinds eind oktober vastzit.

Loughlin, die tegelijk met haar man aan haar gevangenisstraf begon, kwam eind december al vrij. Zij kreeg een korte celstraf opgelegd. Het stel betaalde destijds 500.000 dollar aan een tussenpersoon om hun kinderen in te schrijven voor de roeivereniging van de universiteit, terwijl ze de sport niet beoefenden.

De straf voor Giannulli, die ook een boete van 250.000 dollar en een taakstraf van tweehonderd uur opgelegd kreeg, viel hoger uit omdat hij meer contact had met de tussenpersoon, de betalingen regelde en ook de confrontatie aanging met een docent van een van de dochters op de middelbare school. Die had bij de Universiteit van Southern California zijn twijfels uitgesproken of zij wel ooit had geroeid.

Een rechter moet nog oordelen over het verzoek van Giannulli.