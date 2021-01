De 66 boetes die donderdagavond in het Noord-Hollandse Lijnden werden uitgedeeld wegens het overtreden van de coronaregels, zouden bestemd zijn voor mensen die daar aanwezig waren voor opnames van een clip van Famke Louise en Blacka. Dat meldt AD op basis van Instagram-verhalen van de twee artiesten.

Volgens de handhavers overtraden de aanwezigen de coronaregels en kregen zij hiervoor een bekeuring. De Koninklijke Marechaussee ondersteunde de politie.

Uit Instagram-verhalen van drillrapper Blacka, die in het najaar betrokken was bij het dodelijke steekincident in Scheveningen, blijkt dat de politie aanwezig was bij de clipopnames. In een Instagram-verhaal van Famke Louise is Blacka ook te zien.

De politie Noord-Holland kan in reactie aan NU.nl niet bevestigen dat het om Famke Louise gaat. NU.nl is nog in afwachting van een reactie van de artiest.

De zangeres veroorzaakte in het najaar ophef toen ze zich achter de beweging #ikdoenietmeermee schaarde. Meerdere bekende Nederlanders verspreidden deze hashtag omdat ze zich niet konden vinden in de coronamaatregelen. Famke Louise kwam na een gesprek met ic-specialist Diederik Gommers terug van haar mening.