Ben Affleck las in de tijd van zijn relatie met Jennifer Lopez in de roddelbladen veel nare dingen over de actrice en zangeres.

"Mensen waren zo gemeen over haar: seksistisch, racistisch", vertelt Affleck, die zijn relatie met Lopez in 2004 op de klippen zag lopen, in een podcast van The Hollywood Reporter.

"Er werden echt lelijke dingen geschreven. Als je dat nu zou doen, zou je meteen ontslagen worden", aldus de acteur. Volgens hem zijn bladen tegenwoordig een stuk positiever over Lopez. "Nu wordt ze gerespecteerd om wat ze doet, waar ze vandaan komt en wat ze bereikt heeft. En zo hoort het."

De 48-jarige Affleck zat na de breuk met Lopez, met wie hij nog steeds goed bevriend is, in een dal. "Ik zat in de situatie dat de bladen waarin ik stond als een trein gingen, terwijl er geen kaartjes voor mijn films werden verkocht. Mensen zeiden dat ik waardeloos, talentloos en een nobody was. Maar blijkbaar functioneer ik juist goed als ik iets te bewijzen heb."