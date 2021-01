Nicolette Kluijver kijkt op een andere manier naar ambities sinds ze longkanker heeft gehad.

De presentatrice, die in februari 2017 de diagnose longkanker kreeg, is naar eigen zeggen zachter voor zichzelf geworden. "Ik was zo ambitieus", vertelt ze aan Libelle.

"Wilde altijd de beste zijn en was heel streng voor mezelf. Vond mezelf nooit goed genoeg. Na afloop van een programma dat ik had gepresenteerd, had ik een waslijst aan commentaar op mezelf. Dat ben ik echt kwijt. Nu denk ik: ik heb plezier gehad of ik heb een mooi verhaal verteld."

Haar ambities liggen tegenwoordig op een ander niveau, stelt de 36-jarige Kluijver, die momenteel is te zien in De Perfecte Verbouwing. "Ook trek ik me minder aan van de oordelen van anderen. Bij een nieuw programma lig je als presentator altijd weer op de slachtbank. In het verleden kon ik me knap lullig voelen als kijkers negatief waren over mijn programma."