Kate Winslet voelde zich gepest door de media nadat ze op 21-jarige leeftijd een hoofdrol had vertolkt in Titanic. Dat vertelt de actrice in de podcast WTF with Marc Maron.

"Ik ging meteen in een zelfbeschermende stand", vertelt Winslet (45) over de periode na het verschijnen van de kaskraker in 1997. "Het was een verschil van dag en nacht. Mijn lichaam werd geïnspecteerd, ik kreeg veel kritiek en de Britse pers was erg onaardig tegen me."

"Ik voelde me gepest, als ik eerlijk ben", vervolgt ze. "Ik herinner me dat ik dacht: dit is vreselijk en ik hoop dat het voorbij gaat. Het ging zeker voorbij, maar het deed me beseffen dat als dat was wat beroemd zijn inhield, ik er niet klaar voor was."

Winslet vertelt ook dat de rust terugkeerde toen ze een kind kreeg. De aandacht van de pers nam af, en zelf schonk ze er minder aandacht aan door zich op haar dochter te concentreren.

Titanic, van regisseur James Cameron, was de eerste film die meer dan een miljard dollar opbracht. Tot het verschijnen van Avatar in 2010, ook onder regie van Cameron, was het de winstgevendste film aller tijden. Winslet kreeg voor haar rol als Rose DeWitt Bukater een Oscar-nominatie voor beste actrice.