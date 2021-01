Noah Centineo heeft weinig moeite met de vele aandacht die hij krijgt sinds hij in de Netflix-film To All the Boys I've Loved Before speelde. De 24-jarige acteur is zelfs vrienden geworden met een groep fans die hem achtervolgden.

Kort nadat de film in 2018 uitkwam, stond Centineo te wachten op zijn bagage op het vliegveld in New York toen een man wel heel dicht bij hem kwam staan. "Hij hijgde zowat in mijn nek, ik schrok me dood."

In gesprek met GQ vertelt de acteur dat hij de man vervolgens vroeg naar zijn vlucht. "Toen zei hij: oh nee, we hebben niet gevlogen. We zijn hier voor jou", aldus Centineo, die toen ontdekte dat er nog een man en drie vrouwen bij de man hoorden.

De fans hadden ontdekt op welke vlucht hij zat en wilden hem graag eens ontmoeten. Na de ontmoeting op het vliegveld stopte het echter niet: ze probeerden hem naar zijn huis te achtervolgen. Gelukkig werd Centineo naar huis gereden door een ervaren chauffeur. "Hij zei: maak je geen zorgen, ik heb ook Angelina Jolie naar huis gereden. Ik weet hoe dit moet."

Hoewel de aanvaring de acteur deed schrikken, koestert hij geen wantrouwen naar de fans. Sterker nog: hij zou ze zijn vrienden noemen. "Het is allemaal goed tussen ons, ik knuffel ze als ik ze zie."