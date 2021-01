De FBI onderzoekt niet langer het seksuele sms-verkeer dat zanger Ryan Adams had met een destijds veertienjarig meisje. Page Six meldt dat bij het onderzoek geen strafbare feiten werden ontdekt waar Adams om vervolgd zou kunnen worden.

New York Times bracht in 2019 het verhaal naar buiten dat de singer-songwriter zich schuldig zou hebben gemaakt aan machtsmisbruik. Zeven vrouwen stelden dat de singer-songwriter zou hebben aangeboden hen te helpen met hun muzikale carrière in ruil voor seks.

Een van de vrouwen, die in het verhaal het pseudoniem Ava gebruikte, was veertien jaar toen ze in 2013 online met Adams in contact kwam. Het meisje hoopte professioneel aan de slag te kunnen als basgitarist. De twee stuurden duizenden berichtjes over en weer, die steeds explicieter werden.

Alhoewel de toen veertigjarige Adams het meisje in 2014 vroeg om bewijs dat ze achttien was, heeft zij dat nooit gegeven. Wel blijkt uit de berichten dat ze tegen hem loog over haar leeftijd. Adams leek daarvan op de hoogte. Tijdens een seksueel getint gesprek stuurde hij haar: "Ik zou in de problemen komen als mensen erachter zouden komen dat ik zulke gesprekken met je heb." De twee hebben elkaar nooit in het echt ontmoet.

Het onderzoek van de FBI zou al eind 2019 zijn afgesloten, nadat bleek dat er geen feiten in de communicatie naar voren komen op basis waarvan Adams kon worden aangeklaagd.

Adams, die afgelopen zomer in een verklaring zijn excuses aanbood voor zijn "schadelijke gedrag", was van 2009 tot 2016 getrouwd met zangeres en actrice Mandy Moore. Zij beweerde vorig jaar dat haar ex-man zich tijdens het huwelijk manipulatief had opgesteld en haar muziekcarrière daarmee had gesaboteerd.