Acteur Justin Hartley, bekend van de serie This Is Us, is officieel gescheiden van Selling Sunset-makelaar Chrishell Stause. Volgens E! News zijn de twee het eens geworden over hun financiën en hebben ze een geheimhoudingsclausule opgenomen in het scheidingscontract.

Het stel trouwde in 2017 na een relatie van vier jaar. Eind 2019 vroeg Hartley (43) de scheiding aan.

De 39-jarige makelaar werd die dag gefilmd voor realityserie Selling Sunset en was verbaasd over de actie van haar man. Ze verklaarde in de show: "Voordat we de kans hadden eruit te komen, had hij de scheiding al aangevraagd. Daar kwam ik achter doordat hij me een sms stuurde. Drie kwartier later wist de hele wereld het."

Zowel Hartley als Stause heeft inmiddels een nieuwe partner. Hartley heeft een relatie met zijn voormalig The Young And The Restless-collega Sofia Pernas en Stause kwam op de set van Dancing With The Stars professioneel danser Keo Motsepe tegen.